وزير الصحة يزور بني سويف لمتابعة سير العمل بعدة مستشفيات اليوم

يزور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، محافظة بني سويف؛ لتفقد عدد من المستشفيات والوقوف على سير العمل بالمنظومة الصحية.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الصحة، مستشفى الواسطى المركزي، ومتابعة سير العمل بمستشفى إهناسيا التخصصي بعد الانتهاء من إحلاله وتجديده والبدء في تشغيله تجريبيًا، كما يتفقد أقسام الطوارئ والاستقبال والأشعة والرعاية المركزة والعمليات وغيرها من الأقسام الداخلية، بالإضافة إلى زيارة عدة مستشفيات أخرى من بينها: مستشفى الصدر والتأمين الصحي وبني سويف التخصصي، فضلًا عن مستشفى «24 سرير» شرق النيل.

وزير الصحة يجتمع بأعضاء «النواب والشيوخ»

ومن المقرر أن يعقد وزير الصحة اجتماعًا مع محافظ بني سويف وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم نحو تطوير الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

ويستقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وقيادات الصحة بالمحافظة، بعد قليل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال زيارته للمحافظة، ويستهلها بزيارة بمستشفى الواسطى المركزي، ثم التوجه لمستشفيات: إهناسيا التخصصي والصدر والتأمين الصحي والمستشفى التخصصي بمدينة بني سويف.