وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي الأول للأشعة التشخيصية والتداخلية

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، المؤتمر الدولي الأول للأشعة التشخيصية والتداخلية، المنعقد في الفترة من 2 حتى 4 نوفمبر 2022، بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والجمعيات المحلية والدولية المختصة بمجال الأشعة التي تضم «المصرية للأشعة، والعالمية للأشعة، والبريطانية للأشعة، والإفريقية للأشعة، والعربية للأشعة، والجمعية العالمية للعلاج بالموجات فوق الصوتية».

وأكد وزير الصحة والسكان في كلمته الافتتاحية مساء الأربعاء، أن المؤتمر يستهدف التعرف على أحدث المستجدات والنظريات الحديثة التي تهتم بمجال الوقاية من الأشعة، ومواكبة التطور العلمي واستخدام أحدث النظم التشخيصية والعلاجية، ويُعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بمجال الأشعة التشخيصية والتداخلية.

أهمية المؤتمر الدولي الأول للأشعة التشخيصية والتداخلية

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد على الأهمية العلمية التي يحملها هذا المؤتمر، حيث يُعد منصة يلتقي من خلالها أبرز المتخصصين بمجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية على المستويين المحلي والدولي، وذلك بمشاركة أكثر من 35 محاضرا من أبرز الكوادر العالمية المتخصصة بمجال الأشعة، وعقد أكثر من 10 ورش تدريبية بمجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية، الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة الفرق الطبية.

وأوضح أن المؤتمر يتضمن تنظيم جلسات تشخيصية وتناظرية عن بُعد، تضم أكفأ الخبراء والاستشاريين والمتخصصين بمخلتف دول العالم، للاستعراض التفصيلي للحالات المستهدف تشخيصها باستخدام تقنية «التشخيص عن بُعد»، حيث أكد الوزير، على ضرورة استمرار تقديم المشورة والمشاركة الطبية، لتشخيص المرضى عن بُعد، بالأماكن النائية من خلال طبيب وسيط يتواجد بالمنشأة الطبية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

التعرف على الأجهزة المستخدمة في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية

وأشار إلى أن الوزير، أكد على أهمية التعرف على آخر إصدارات الأجهزة المستخدمة في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية والطب النووي وكيفية الاستفادة منها، موضحًا أن الوزير، أكد على أهمية هذه المؤتمرات الدولية بكافة المجالات الطبية، حيث وجه بتنظيم المؤتمرات العلمية بملف الأشعة بشكل دوري، مؤكدًا أن هذا الأمر يُعد بمثابة أحد أساليب التعليم المبتكرة والهامة لتبادل الخبرات، بما يساهم في تبادل الآراء والتشارك في أحدث الأساليب العلمية، وأفضل الممارسات الطبية بمجال الرعاية الصحية.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير، عقب افتتاحه لفعاليات المؤتمر، تفقد أحدث المعروضات من أجهزة الأشعة والتي تشمل الأشعة (السينية، السونار، موجات فوق صوتية، موجات فوق صوتية المستخدمة بالتدخلات الجراحية)، بهدف التعرف على آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا بمجال الأشعة التشخيصية والعلاجية.

ومن جانبه أشاد الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة والسكان الأسبق، أستاذ الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب بجامعة القاهرة، بجهود وزارة الصحة للارتقاء بكافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة، لا تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات والأدوات اللازمة للتطوير من قطاع الأشعة، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف اللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الهيئة حريصة على تعزيز التعاون مع الوزارة، بهدف استمرار أعمال الصيانات الدورية لأجهزة الأشعة بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى آليات التعاون المشتركة في دعمها بأفضل الأجهزة الحديثة بمجال الأشعة، بما ساهم في حدوث طفرة كبيرة فى هذا التخصص المهم، ولذي يمثل درعاً أساسيًا بالقطاع الصحي.

تطوير أقسام ووحدات الأشعة

ولفت الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة، غلى الوزارة تسير وفقًا لخطة تطويرية لكافة أقسام ووحدات الأشعة بجميع المنشآت الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تم استحداث ورفع كفاءة أكثر من 200 جهاز أشعة مقطعية، وأكثر من 30 جهاز MRI، و600 جهاز أشعة X Ray نقالي، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على مواكبة أحدث الأساليب التكنولوجية والعلمية العالمية في هذا القطاع.