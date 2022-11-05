4 أعراض لفيروس «RSV» بينها ارتفاع حرارة الجسم.. يصيب الأطفال والرضع

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الفيروس المنتشر بين الأطفال خلال الفترة الحالية، ويتسبب في إصابتهم بنزلات برد حادة معروف باسم «RSV» فيروس الشعيبات الهوائية الدقيقة، ويصيب الأطفال والرضع لضعف مناعتهم.

ما هو فيروس RSV الذي يصيب الأطفال؟

وأضاف استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعراض فيروس RSV تشمل ارتفاع درجة الحرارة وصعوبة في التنفس ونهجان وإرهاق، وفي حالة الإصابة بهذا الفيروس تكون أعراضه مشابهة للأزمة الربوية، وعلى الأمهات التعامل بشكل دقيق مع الأطفال في حالة إصابتهم به، موضحا أنه يتم تشخيصه بـ«التهاب رئوي» وهذا غير صحيح، والتشخيص السليم التهاب الشعيبات الدقيقة.

أعراض الإصابة بفيروس RSV

وتابع «الحداد»، أن الأطفال والرضع هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بفيروس RSV، خاصة في فصل الخريف بالتزامن مع التقلبات الجوية، بالإضافة إلى انتشار نزلات البرد والزكام والإنفلونزا الموسمية.

وعن طرق العلاج، قال «الحداد» إنه عند ملاحظة هذه الأعراض يجب الذهاب إلى الطبيب المختص، ويمكن التعامل السريع مع المصابين باستخدام خوافض الحرارة وموسعات الشعب وجلسات البخار، لافتا إلى أنه بمجرد استخدام هذه الأدوية تتحسن حالة الأطفال بشكل أسرع.

تطعيم الأطفال بلقاح الإنفلونزا

ودعا استشاري الحساسية، المواطنين لتطعيم أبنائهم عند دخول فصل الخريف والشتاء بلقاح الإنفلونزا الموسمية وعدم تقبيل الأطفال والخروج في وقت مبكر من المنزل، وفي حال الخروج لا بد من ارتداء الملابس الثقيلة.

وكشف استشاري المناعة أماكن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية، مؤكدا توافرها داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» بجميع فروعها في المحافظات والعديد من الصيدليات، لافتا الى أن الأعراض الجانبية للقاح ليست شديدة، وهي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي، وتزول من تلقاء نفسها.