تطعيم 8 آلاف عامل بفنادق شرم الشيخ ضد الالتهاب الكبدي استعدادا لقمة المناخ

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تطعيم 800 من مقدمي الطعام بفنادق شرم الشيخ ضد فيروس الالتهاب الكبدي، لافتا إلى تخصيص عيادة داخل كل فندق لإجراء تحليل «بي سي آر» السريع، وتدريب أطباء القطاع الخاص بالعيادات والمستشفيات الخاصة على الإسعافات الأولية ومعالجة الأمراض المعدية.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وشدد متحدث الوزارة لـ«الوطن»، على رفع درجات الاستعداد القصوى داخل مستشفيات شرم الشيخ، لتأمين مؤتمر المناخ، والذي يعد الحدث الأهم خلال عام 2022، قائلا «نسعى لتقديم خدمة طبية متكاملة لكل الضيوف والمواطنين، بما يليق بمكانة مصر».

وأضاف «عبدالغفار»، أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية، والتقارير الحديثة، فمن المتوقع أن يسبب التغير المناخي في الفترة بين عامي 2030 إلى 2050 نحو ربع مليون وفاة كل عام على المستوى العالمي، بسبب سوء حالة الطقس وبالإصابة بالملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

تفاصيل إعلان خلو مصر من الحصبة

وتعليقا على إعلان منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من مرض الحصبة والحصبة الألمانية، قال «عبدالغفار»، إن إدارة الطب الوقائي بوزراة الصحة والسكان أعدت خطة من خلال البرنامج الموسع للتطعيمات، لحماية الأطفال من عمر يوم وحتى 24 شهرا من هذين المرضين.

وأوضح متحدث وزارة الصحة والسكان، أن هناك حملات تطعيم روتينة للأطفال المصريين وغير المصريين المقيمن على أرض الوطن، وهي عبارة عن جرعتين، مشيرا إلى الاهتمام بتوعية المواطنين من خلال الحملات الإعلانية.

وطالب «عبدالغفار» أولياء الأمور بالاهتمام بحملات التطعيم التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان للأطفال، لأنها تلعب دورا مهما في رفع الجهاز المناعي للجسم ضد الأمراض، خاصة المعدية.