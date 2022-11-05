تفاصيل طرح «الإسكان» قطع أراض بأنشطة متنوعة للاستثمار في مدينة 15 مايو

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ متنوعة للاستثمار بأنشطة صناعي ومخازن وورش وخدمات «حضانة – تجاري – تجاري إداري سكني» بمدينة 15 مايو، والمتاحة على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من خلال الرابط من هنا، حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر الجاري.

وأكد الوزير أن طرح الأراضي يأتي في إطار سعي جهاز المدينة إلى دعم الخدمات المقدمة لسكان المدينة وبداية لجني ثمار المجهودات التى تقوم بها أجهزة الدولة بقطاعاتها المختلفة في تنمية الاستثمارات بمدينة 15 مايو.

تفاصيل قطع أراض مطروحة للاستثمار في مدينة 15 مايو

وأوضح المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه جرى طرح قطعة الأرض رقم 4، بنشاط تجاري، بمسطح 5468 م2، قطع أراضٍ بنشاط تجاري على طريق الأوتوستراد بمنطقة الـ 250 فدانا، وقطعة أرض بنشاط تجاري بمساحة 3210 م2، بالمنطقة المحصورة بين منطقة الإسكان الاجتماعي 2، والمجاورة 6 بالمرحلة الرابعة، مضيفاً أن النسبة البنائية للقطعتين هي 40% من إجمالي مساحة الأرض، والارتفاع المسموح به (بدروم + أرضي + دورين)، بالإضافة إلى طرح قطعة أرض رقم 3 بمركز الحي (1- ب) بنشاط حضانة بمساحة 2950 م2 وارتفاع أرضي وأول لإدارة الحضانة فقط، وقطعتي أرض بنشاط تجاري إداري سكني بمركز الحي (1- ب) بمساحات 1660م2 و920م2 بنسبة بنائية 30%، وارتفاع (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكررة).

طريقة السداد

وبشأن طريقة السداد، قال رئيس الجهاز، إنه يجري احتساب نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري «10% تسدد مع تقديم الطلب، و15% تسدد خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص» بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، على أن يجري التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري.

ويستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة، على أن يجري تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المصري المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى سداد 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية، مع ضرورة الالتزام باشتراطات الدفاع المدني وشؤون البيئة، وأن المساحة تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.

طرح قطع أراض صناعية بنشاط «هندسي - كيماوي»

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه استجابة لرغبات المستثمرين، جرى طرح قطع أراضٍ صناعية بمساحات مختلفة بنشاط «هندسي - كيماوي»، وهي القطعة رقم ( 4أ ) بلوك 2 منطقة 7، والقطعتان (4 و – 4 ز) بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة، بمساحة 1560.29م2، ومساحة 6105م2.

وأشار إلى أن النسبة البنائية لا تزيد عن 65% من إجمالي مساحة الأرض، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، وأنه بالنسبة لآلية السداد: يجري استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% يجري سدادها مع تقديم الطلب و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص) بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، على أن يجري التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، ويجري سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة، على أن يجري تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5%مصاريف إدارية.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جرى طرح قطعة الأرض رقم (5 أ) بنشاط مخازن بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة بمساحة 4440 م2، وأن النسبة البنائية 65% من إجمالي مساحة الأرض بارتفاع 12 مترا، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأوضح أن طريقة السداد كالتالي: استكمال نسبة 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% يتم سدادها وقت التقدم، و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص)، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، وسداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد بسداد الدفعة المقدمة، على أن يجري تحميل الأقساط بالأعباء المالية المقررة لفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد بالإضافة إلى (2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية).

طرح ورش للمستثمرين الشباب

وأضاف رئيس الجهاز أنه تلبية لرغبة المستثمرين الشباب في طرح ورش شباب، جرى طرح ورشة شباب رقم (4) بلوك1 منطقة 2 بمساحة 300 م2 بالمنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة، وأن النسبة البنائية 65% من إجمالي مساحة الأرض بارتفاع 12 مترا، وأن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، لافتاً إلى أنه يجري استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري ( 10% يجري سدادها وقت التقدم و15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص)، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء).