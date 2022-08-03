طرح قطع أراضي للتخصيص الفوري بالمدن الجديدة.. اعرف المساحات والأسعار

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من الأراضي الاستثمارية في بعض المدن الجديدة موضحة الأسعار والتفاصيل وكل ما يتعلق بتلك الأراضي المطروحة للمواطنين من أجل الحجز.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل وأسعار ومساحات قطع الأراضي المطروحة للبيع في المدن الجديدة، وفق ما ذكرته هيئة المجتمعات العمرانية عبر موقعها الرسمي الإلكتروني.

تفاصيل قطع أراضي مطروحة للبيع

تمّ طرح قطعتين من الأراضي بمنطقة القاهرة الجديدة الأولى تحمل رقم 137 - 139 بالقطاع الأول بنشاط تجارى إداري بمساحة 7 آلاف و361 متراً، وبسعر يصل إلى 52 ألفًا و375 جنيهًا للمتر، والثانية تحمل رقم 241 بالقطاع الثاني بنشاط تجاري إداري بمساحة 1568 متر، وبسعر يصل إلى 62 ألفًا و80 جنيهًا للمتر، بحسب هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان.

كما تمّ طرح قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر تحمل رقم 24 مركز الخدمات الرئيسي، بمساحة 5 آلاف و612 مترًا مربعًا بنشاط تجاري، بسعر يصل إلى 10 آلاف و350 جنيهًا للمتر.

وجرى طرح قطعة أرض تحمل رقم 15 في مدينة العبور، بمساحة 948م بنشاط إداري، بسعر يصل إلى 8 آلاف و995 جنيهًا للمتر.

إتاحة أراضي بـ6 مدن جديدة

وفي مدينة مدينة بدر، تمّ طرح عدد من الأراضي، منها قطعة رقم 2 بمنطقة خدمات قطاع ج، بالحي الرابع بنشاط تجاري بمساحة تبلغ نحو 624م2، بسعر يصل إلى 10 آلاف و865 جنيهًا للمتر، وأخرى بالمجاورة الثانية الحي السادس بنشاط تجاري إداري بمساحة تبلغ 1653م2، بسعر يصل إلى 5 آلاف و190 جنيهًا للمتر، بالإضافة إلى قطعة رقم 15 مجاورة ثانية الحي السادس بنشاط مدرسه مساحة 8 آلاف و300 متر، بسعر يصل إلى 5 آلاف و200 جنيه للمتر.

قطعة أرض رقم 76 بمساحة 10 آلاف متر، في مدينة الشروق بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بنشاط فندق، بسعر يصل إلى 3 آلاف و445 جنيهًا للمتر، وقطعة أرض أخرى بمساحة تصل إلى 5 آلاف و613 م2 بمركز خدمات المجاورة، بالحي الثاني، بنشاط مدرسة، بسعر يصل إلى 7 آلاف و950 جنيهًا للمتر، وقطعة أرض أخرى بمساحة تبلغ نحو 8 آلاف و980 م2، بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية، بنشاط مقترح تجاري إداري، بسعر 8 آلاف و715 جنيهًا للمتر.

وفي مدينة 15 مايو في شرق المنطقة الصناعية الثانية جنوب المدينة، تم طرح قطعة أرض بمساحة 3 آلاف و685 مترًا مربعًا، بنشاط صناعي هندسي، بسعر يصل إلى 1200 جنيه.