3 محافظين سابقين لكفر الشيخ يضعون الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اللواء صلاح سلامة، واللواء أحمد زكي عابدين، واللواء السيد نصر، محافظي كفر الشيخ السابقين، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد؛ للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي الـ66، الموافق ذكرى معركة البرلس البحرية الخالدة عام 1956 أثناء العدوان الثلاثي على مصر، التي حققت فيها قوات البحرية المصرية انتصارًا ساحقًا على الأسطول الفرنسي والإنجليزي وتدمير البارجة الفرنسية جان دارك أمام سواحل برج البرلس، حيث اختلطت دماء المصريين والسوريين في هذه المعركة.

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء البرلس

ويقوم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والمحافظين السابقين، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية وسط مراسم من موسيقى وحملة الأعلام من الشباب والرياضة والتربية والتعليم؛ ابتهاجًا باحتفالات المحافظة بعيدها القومي، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسط تواجد شعبي كبير.

افتتاحات جديدة

ويعقب الاحتفال، بافتتاح عدد من المشروعات، وإقامة احتفالية أخرى بجامعة كفر الشيخ، يتضمن عددًا من الفقرات المتعددة، منها عرض إنجازات الدولة على أرض المحافظة، وعروض لفرقة الموسيقى العربية وفريق كلية التربية الرياضية، وفرقة كفر الشيخ للفنون الشعبية، وعرض فيديو رمال من ذهب.