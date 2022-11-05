استعدادات محافظة كفر الشيخ لانطلاق مؤتمر المناخ.. ندوات توعية ومبادرات تشجير

أنهت محافظة كفر الشيخ، استعداداتها لانطلاق مؤتمر المناخ COP 27، وشكلت المحافظة لجنة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في إطار الجهود الحالية لانعقاد مؤتمر المناخ للحفاظ على البيئة، وتضم جميع الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات.

تنظيم دورات تدريبية بمراكز شباب كفر الشيخ

ونظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ دورات تدريبية للتعريف بالتغيرات المناخية، ومدى خطورتها على المجتمعات والدول، وأسباب حدوثها وكيفية التغلب عليها، في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمؤتمر المناخ، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

أعمال الزراعة والتشجير بكفر الشيخ

وواصلت محافظة كفر الشيخ، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

ندوات عن مؤتمر المناخ بجامعة كفر الشيخ

كما نظمت جامعة كفر الشيخ عدة ندوات بكليات الجامعة للتعريف بأهمية مؤتمر المناخ، وأوصت الندوات بضرورة تفعيل الاستراتيجيات الحديثة لمقاومة تأثير التغير المناخي، وتفعيل دور جامعة كفر الشيخ في تحقيق رؤية مصر 2030 وقمة المناخ COP27.