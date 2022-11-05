وزير الصحة ومحافظ بني سويف يتفقدان مستشفى الواسطى المركزي

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، بمستشفى الواسطى المركزي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في مستهل زيارته للمحافظة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، وعدد من قيادات الوزارة والمديرية.

وزير الصحة يتابع مستوى الخدمة بمستشفى الواسطى المركزي

وتفقد وزير الصحة يرافقه المحافظ، عددًا من الأقسام الطبية والتي شملت: الاستقبال والطوارئ والغسيل الكلوي وغيرها، حيث تابعا مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، واستمعا لمطالب عدد من المرضى الذين تصادف تواجدهم، مستفسرين منهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومؤكدين على أهمية المتابعة المستمرة لمنظومة القطاع الصحي، للاطمئنان على حسن سير العمل داخل المستشفيات والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الوقائية والأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وزير الصحة يتفقد مشروع مخازن الأدوية بمستشفى الواسطى المركزي

كما تفقد «عبد الغفار»، ومحافظ بني سويف مشروع مخازن الأدوية بالمستشفى، الذي يتم إنشاؤه ضمن 5 مشروعات يجري تنفيذها بمستشفيات: الصدر ببني سويف والفشن وشاطر زادة باهناسيا، واستمع لشرح موجز عن الموقف التنفيذي للمشروع الذي يمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية في مجالات توفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في مواجهة أية تداعيات طارئة في القطاع الصحي، لاسيما وأن المخازن يتم تصميمها بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.