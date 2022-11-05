«الصناعات الغذائية»: مصر ستكون رائدة في المكملات الغذائية على مستوى أفريقيا

قال محمد أنور، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمصنعي ومنتجي المكملات الغذائية، وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إنّ مصر أمامها فرصة ذهبية لتتصدر الريادة في القارة الأفريقية، في مجال المكملات الغذائية، بعد توطين هذا القطاع مؤخرا في مصر، تحت إشراف هيئة سلامة الغذاء المصرية، التي حازت على ثقة الدول المحيطة عن جدارة.

محمد أنور: 300% نسبة نمو الصادرات خلال العامين الماضيين

وأضاف أنور، أنّه بعد توطين هذه الصناعة في مصر، زادت نسبة تصدير المكملات الغذائية إلى 300% في سنوات قليلة، ما يعد مؤشرا جيدا لمستقبل الصناعة الوليدة، والقدرة على زيادة التصدير، وقيادة أفريقيا في هذا المجال، مشددا على ضرورة تدعيم هذه المكملات وعدم تفريغها من مضمونها، باعتماد قوانين غير مرجعية تخرج المكملات المصرية من المنافسة العالمية.

يذكر أنّ تصنيع المكملات في العالم، يتبع المراجع الدولية الأوروبية، والكودكس العالمي، ما يفتح المجال أمام المصنعين للوصول إلى التركيزات العليا من المواد المفيدة، ما يزيد كفاءتها والإقبال عليها عالميا، بحسب قول أنور.

ريادة المكملات الغذائية

وأكد أنّه حال اعتماد تركيزات هزيلة، وغير مرجعية، فإنّ الإقبال عليها سيكون ضعيفا جدا، ولن تنافس المنتجات الأخرى، سواء داخل أو خارج مصر، مشددا على ضرورة اعتماد تركيزات مرجعية وغير هزلية، حتى لا تفقد مصر الفرصة الذهبية للريادة، وتعود ثانية للاستيراد، ما يصب في صالح الشركات الأجنبية، ويغلق أبواب الشركات والمصانع المصرية، ويتسبب في خروج المستثمرين، وهو عكس ما تنادي به القيادة السياسية، ويتعارض مع حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وقال أنور: «اتجهت الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، لمناشدة المسؤولين، ورئيس الوزراء، بإصدار قرارات داعمة لصناعة المكملات حسب المراجع العالمية كما هي ودون أي انتقائية في التطبيق».