شعبة المكملات الغذائية: توقعات بارتفاع صادرات القطاع إلى مليار دولار سنويا

قال الدكتور محمد حزُيًن، عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنَّ تصدير المكملات الغذائية ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة نمو أكثر من 25%، ويعتبر من القطاعات الواعدة تصديراً.

«حُزين»: صادرات القطاع ستتخطى مليار دولار سنويًا

وأضاف «حزين» في بيان، أنَّه من المتوقع أن تصل صادرات القطاع لأكثر من مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في مجال المكملات الغذائية بلغ 3250 شركة، وعدد المستحضرات المسجلة فعلياً في هيئة سلامة الغذاء حتى الآن أكثر من الـ 4500 مستحضر، تغطي السوق المحلية ويتم التصدير للعديد من البلدان وبصفة خاصة دول الخليج العربي.

كما أوضح حزُيًن، أنَّ القطاع من القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة والهامة في مصر ويلبي متطلبات هيئة سلامة الغذاء من حيث إنتاج مكملات غذائية بجودة عالية لتنافس المنتجات العالمية مما تجعلها في مقدمة الدول المصدرة للمكملات الغذائية عالميا.

التزام المصانع المصرية بشروط السلامة والجودة

وأوضح أن التزام المصانع المصرية بكل شروط السلامة والجودة، أدى إلى القضاء على المكملات المهربة من الخارج وتواجدها بصورة غير رسمية في السوق المصرية، وأيضا القضاء على المكملات المغشوشة والمصنعة بشكل غير قانونيا وبدون رقابة، وهو ما ساهم في ازدهار هذه الصناعة، ورفع نسب التصدير سنة بعد الأخرى، وتوفير فرص العمل لأكثر من 300 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر.