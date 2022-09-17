برلمانية تشيد بقرار منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بشأن منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء، موضحة أن ذلك ثمرة التعاون بين البرلمان والحكومة في استجابة لطلب الإحاطة المقدم منها بهذا الشأن.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت بطلب إحاطة بشأن المكملات الغذائية التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة بصالات الألعاب الرياضية، التي لها الكثير من الأضرار تصل إلى الوفاة المفاجئة، ورغم أضرارها السابقة، فقد نمت نسبة مبيعات المكملات الغذائية على مدار الـ5 أعوام الماضية بشكل كبير ويتطلب اتخاذ موقف.

وأشارت إلى أنها كانت طالبت بوضع ضوابط لاستخدام العقاقير الطبية دون إرشاد طبي؛ حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، خاصة في ظل وجود استخدام عشوائي لتلك الأدوية.

منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء المصرية

وأشارت «عبد الحليم» إلى أن صدور هذا القرار يمنع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء المصرية، وعدم تداولها خارج الصيدليات ويضمن الرقابة على مأمونية المنتجات وملاءمتها ويكبح الارتفاع المبالغ في أسعارها.

وتوجهت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بالشكر الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة لصدور قرار منع تسجيل المكملات الغذائية خارج هيئة الدواء وبضوابط معينة.