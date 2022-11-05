تحرير 77 محضرا في حملات تموينية بمراكز أسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات المتابعة والحملات التموينية على الأسواق والمخابز بكافة قرى ومراكز المحافظة، فضلا عن متابعة جميع المطاحن الحكومية والخاصة بمختلف مراكز المحافظة، ومتابعة الدقيق المستخرج من المطاحن قبل توزيعه على المخابز للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية لضمان جودة الخبز بالمخابز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن المتابعة المستمرة للمخابز البلدية على مستوى قرى ومراكز المحافظة للتأكد من سلامة الخبز وجودته.

تحرير 77 محضرا تموينيا

وأشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أنه تم تحرير 77 محضرا تموينيا خلال عدة حملات على الأسواق بمراكز ساحل سليم وأبوتيج وصدفا وديروط، مؤكداً على تكثيف الحملات التموينية بصورة مفاجئة على المخابز وبدالي التموين ومنافذ البيع المختلفة لمنع الاتجار في السلع التموينية المدعمة في السوق السوداء والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد «سعد» اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بحقوق المواطنين، مناشداً المواطنين بضرورة الاحتفاظ ببطاقاتهم التموينية للحصول على الدعم المخصص لكل بطاقة على حدة من قبل الدولة وبمعرفة صاحبها أو أحد أفرادها المقيدين بها، وعدم تسليم البطاقة وتركها لدى أصحاب المخابز أو البدالين أو جمعيتي حتى لا تتعرض للضياع أو التلف أو يتم ضبطها والتحفظ عليها طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك.

وترأس أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، عدة حملات تموينية استهدفت الأسواق ومنافذ البيع وتجار الجملة لمتابعة بيع المواد الغذائية ومنع احتكارها أو رفع أسعارها، كما ترأس خالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا، عدة حملات تموينية على الأسواق، وتم افتتاح منفذا لحزب مستقبل وطن لبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 10 إلى 20% عن مثيلاتها في الأسواق.

كما أشرف الدكتور محمد عبد الراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، على عدة حملات تموينية لضبط الأسواق ومنع الغش التجاري بالتنسيق مع مديرية التموين، وتم تحرير المحاضر للمخالفين.

وشارك محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، في عدة حملات تموينية بقرى المركز، أسفرت عن تحرير المحاضر التموينية لبعض التجار المخالفين، وتم التنسيق على فتح منافذ بيع مواد غذائية ولحوم ببعض القرى بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

التصدي للتجار المخالفين

كما أوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف جميع قيادات المحافظة بالتنسيق مع مديريات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى للتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع، مشددًا على تكثيف حملات المتابعة والرقابة الميدانية على كافة الأسواق والمحال التجارية والمنافذ لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المواد الغذائية واللحوم المعروضة وتحرير المحاضر الفورية وتوقيع الغرامات على المخالفين ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع.

فتح معارض لبيع السلع المخفضة

وأشار إلى الاستمرار في تنفيذ خطة المحافظة لفتح معارض ومنافذ وشوادر لتوفير وبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، وذلك حتى يتوافر لدى المواطنين مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة.