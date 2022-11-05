جامعة الأزهر تشكر وزيرة الهجرة لمساعدتها في عودة جثمان أحد أعضاء هيئة التدريس

وجهت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، الشكر للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لجهودها ومتابعتها سرعة عودة جثمان الدكتور أشرف عويضة، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة أمس الجمعة، الذي توفى خلال مشاركته في مؤتمر دولي خارج الوطن.

وفاة الدكتور أشرف عويضة خارج الوطن

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بـ جامعة الأزهر، أنه فور ورود نبأ وفاة الدكتور أشرف عويضة، خارج الوطن جرى التواصل مع الوزيرة التي تواصلت على الفور مع المعنيين بالأمر في الدولة، وكانت تبعث برسائل طمأنة بين الحين والآخر تطلعنا خلالها على مجريات الأمور أولًا بأول، حتى عودة الجثمان أمس، ووصوله إلى مطار القاهرة الدولي وتسلم الأسرة له.

استلام جثمان أشرف عويضة

وعقب استلام الجثمان تم التوجه إلى مسقط رأس شهيد العلم، وأجريت مراسم الدفن أمس الجمعة، فلها من جامعة الأزهر كل الشكر على هذا الموقف الإنساني.