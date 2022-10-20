تعاون بين جامعة الأزهر و«الصحة» للنهوض بالخدمات الطبية والتدريب المستمر

وقعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، بهدف تعميق التعاون المشترك في مجالات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان.

النهوض بمنظومة الخدمات الطبية

ياتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على التعاون بين جامعة الأزهر وجميع المؤسسات الوطنية، بهدف النهوض والارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، إلى جانب الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التدريب والتعليم الطبي.

التدريب الطبي المستمر

تضمن بروتوكول التعاون عدة بنود، أهمها التعاون في مجال المؤتمرات العلمية والبحثية، والتدريب الطبي المستمر، بما ينعكس إيجابيًّا على الخدمات الطبية التي تقدم للمواطنين في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبو الغيط عميد كلية الطب، والدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور تامر حمزة، عميد كلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ونبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة الأزهر.

جدير بالذكر أن قطاع الكليات الطبية بجامعة يعد من القطاعات المتميزة، حيث تضم جامعة الأزهر ست كليات للطب البشري، وأربع كليات للصيدلة، وثلاث كليات للأسنان.