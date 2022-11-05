كيف استعدت المنطقة الخضراء لاستقبال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ؟

ساعات قليلة وتبدأ الوفود المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ، الوصول إلى المنطقة الخضراء لبدء الفعاليات، بالتزامن مع استعدادات كبيرة في المنطقة بالكامل.

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إن المنطقة تعد نموذجا مشرفا أمام الوفود المشاركة في قمة المناخ، وتم تزوديها بوحدات طاقة متنقلة لتأمين التيار الكهربائي وقاعات على أحدث مستوى.

المنطقة الخضراء في شرم الشيخ

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مساحة المنطقة تعدت 11 ألف متر مربع أمام حديقة السلام البيئية وقاعة المؤتمرات، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 5 قاعات مكيفة مخصصة لنحو 300 جهة ومنظمة وجمعية وشركات.

وتابع «فودة»، أن المنطقة الخضراء جاهزة لاستضافة الجهات والمنظمات المتقدمين بمبادرة لتنفيذ مشروعات خضراء من جميع دول العالم.

فودة: المنطقة واجهة لمصر

وقال محافظ جنوب سيناء إن المنطقة مزودة بحمامات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وتضم مساحات خضراء والمباني صديقة للبيئة وتضم نافورة ارتفاعها يزيد عن 5 أمتار على شكل زهرة اللوتس.

كما تضم المنطقة قرية بدوية صغيرة تعمل كاستراحة للضيوف، و5 ممرات عبارة عن عرض صور ومشروعات صديقة للبيئة وتزويدها بخدمات الإنترنت فائق السرعة متاح للجميع.

فودة: جراجات وسيارات لنقل الوفود

وقال محافظ جنوب سيناء إن المنطقة تم تزويدها بسيارات وأتوبيسات لنقل الوفود المختلفة من المنطقة إلى المناطق المجاورة أو الفنادق وأماكن الإقامة، موضحا أن المنطقة مزودة بجميع المرافق من مياه وصرف صحي وكهرباء.