كيف استعدت شرم الشيخ لمؤتمر المناخ؟.. أتوبيسات كهربائية وممشى وأشجار

ساعات قليلة وتشهد مدينة شرم الشيخ انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ «COP27»، المدينة الساحلية التي سيكون لها الحظ في استقبال قادة وزعماء العالم من أجل عقد مؤتمر يتحدث عن تداعيات المناخ، ظواهره، والمخاطر التي يواجهها، والحلول للخروج من هذه الأزمة قبل حدوث كوارث حقيقية، ودور كل دولة في الخروج من هذه الكبوة، لذا بدت مدينة شرم الشيخ كعروس، وتحولت خلال الآونة السابقة إلى مدينة خضراء، تمهيدًا لاستقبالها هذا الحدث الضخم.

إجراءات عدة قامت بها الدولة داخل شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء مستديمة فارغة تماما من التلوث، وفقًا لحديث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قائلًا إن المدينة ستقدم كنموذج واقعي وحقيقي على كيفية الحفاظ على البيئة، وإيقاف ظاهرة تغير المناخ والحد من انبعاثاته الكربونية الخطيرة، وكل ذلك حدث خلال 8 أشهر فقط.

وأضاف «فودة»، أن الإمكانيات التقنية والتنظيمية في شرم الشيخ لاستضافة المؤتمرات العالمية ستبهر العالم، والتجهزيات الخاصة بالمؤتمر تم الانتهاء منها، مؤكدًا أن إجراءات الخطة الأمنية تسير وفقًا للمتفق عليه، وذلك مع تكثيف الدوريات الأمنية على مدقات الجبال، وتكثيف التواجد الأمني داخل المدينة، وتفعيل دور منظومة الأمن الحديثة بداخلها.

فودة: شرم الشيخ ستبهر العالم

وأوضح محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، أنه تم تطبيق المنظومة الرقمية بإنشاء 3 محطات لتوليد الطاقة الشمسية، والاهتمام بوسائل النقل الخضراء، التي تتضمن 250 أوتوبيسًا يعمل بالكهرباء والغاز، وسيارات تحسين البيئة، ودراجات هوائية للتحصيل، والتاكسي الذكي، وتشغيل 24 من المواقف الذكية، واستخدام التقنيات الحديثة للنظافة، وتكثيف المعدات وعمال النظافة بجميع الطرق والميادين على مدار أيام استضافة المؤتمر.

التوسع في المساحات الخضراء

كما أشار إلى أنه جرى التوسع في وجود المساحات الخضراء، وزراعة آلاف الأشجار والنخيل وتخصيص 40 فدانا لإنشاء حديقة مركزية بالمثلث الأخضر، وتفعيل خطة التطوير والتشجير والإنارة، ومنها تطوير ميدان السلام، وإنشاء ممشى سياحي يضاهي الأشكال العالمية، والمفاجأة أنها ستوجد بها أول منطقة ترفيهية تحتوي على خدمة الإنترنت المجاني.

وتابع: «جرى إطلاق مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأخرى، وعمل إجراء قياس انبعاثات الكربون التي تنتج عن استهلاك الأكل المقدم لمن يشارك بـ مؤتمر المناخ، وتوفير قوائم طعام قليلة الكربون».