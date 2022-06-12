سوهاج تستقبل القافلة التوعوية لتنمية الوعي السياحي والأثري

استقبلت محافظة سوهاج، اليوم، القافلة التوعوية السياحية التي أطلقتها وزارة السياحية والآثار، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة ومحافظة سوهاج، والعمل على تنشيط السياحة الداخلية، وتنمية الوعي السياحي والأثري بين فئات المجتمع المختلفة، وإثراء الوعي القومي لديها.

أهمية تنمية الوعي السياحي والأثري

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتقديم كافة أوجه الدعم للقافلة لتحقيق أهدافها، معربًا عن تقديره لدور وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أهمية تنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، وتعريفهم بما تحتويه بلادهم من كنوز أثرية ومعالم سياحية.

القافلة تضم كافة فئات المجتمع السوهاجي

ومن جانبه أوضح أسامة المصري مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة أن القافلة تضم مجموعة من كافة فئات المجتمع السوهاجي، ما بين أطفال، وشباب، وذوي الهمم، وكبار السن، والمرأة، إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات والمعاهد.

وأشار إلى أن القافلة تقوم بزيارة للمواقع الأثرية بنطاق محافظة سوهاج، منها «ميريت آمون ، ومسجد الأمير حسن بأخميم، وقرية النسيج اليدوي بالكوثر، والدير الأبيض والأحمر، ومتحف سوهاج القومي، ومعبد أبيدوس»، إضافة إلى ندوة توعوية بأحد الفنادق السياحية العائمة بمدينة سوهاج.

وفي سياق آخر، قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بتكريم الأمهات والآباء الفائزين في مسابقة «الأم المثالية، والأب المثالي»، على مستوى ديوان عام المحافظة، والوحدات التابعة، والتي نظمتها المحافظة من خلال وحدة تكافؤ الفرص بالديوان.