برنامج لنشر الوعي السياحي والأثري بالدقهلية احتفالا بعيدها القومي

تنظم إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، برنامجا لنشر الوعي السياحي والأثري لأبناء الدقهلية من مختلف الفئات العمرية، خلال فبراير الجاري؛ احتفالا بالعيد القومي للمحافظة الذي يحل في 8 من الشهر الجاري، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم وكليات الآداب والسياحة والفنادق والعلوم بجامعة المنصورة، وقصر ثقافة المنصورة.

محاضرات عن الحضارة المصرية العريقة

ويتضمن البرنامج سلسة من المحاضرات عن الحضارة المصرية العريقة، وتاريخ المحافظة والمواقع الأثرية بها، بالإضافة إلى ورش عمل خاصة للأطفال بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمنصورة.

وتتميز محافظة الدقهلية بالعديد من الأماكن السياحة والأثرية، وتضم عددا من الوجهات السياحية؛ منها مدينة جمصة التي تقع على ساحل البحر المتوسط، وبحيرة المنزلة أحد البحيرات الطبيعية في مصر، وجزيرة الورد وهي عبارة عن جزيرة على نهر النيل مغطاة بالمساحات الخضراء التي تعد من مناطق الجذب السياحي بمدينة المنصورة.

كما تحتوي المحافظة على عدد من الكنائس والمساجد؛ منها دير القديسة دميانة، وكنيسة القديس مارجرجس، وكنيسة السيدة العذراء بدقادوس، ومسجد القعقاع بن عمر التميمي ومسجد الموافي ومسجد الصالح أيوب، ومسجد هلال بك، وزاوية الأمير حماد، ومسجد محمد بن أبي بكر الصديق.

وتعد السياحة الريفية أهم المقومات السياحية بالمحافظة، التي تشتهر بمساحاتها الخضراء، بالإضافة إلى الرحلات النيلية المميزة، كما تحتوي على 6 منشآت فندقية و30 مطعما سياحيا تقدم أكلات متنوعة.

المواقع الأثرية بالدقهلية

وتزخر الدقهلية بعدد كبير من المواقع والتلال الأثرية؛ ومنها تل الربع الذي يضم بقايا معبد بناه الملك أحمس الثاني من الأسرة السادسة والعشرين، ومقابر على شكل مصاطب ترجع لعصر الدولة القديمة، وتل آثار تمي الأمديد «تمويس»، وهو امتداد لمدينة منديس «تل الربع حاليا»، وعثر فيه على شواهد تدل على آثار ترجع للعصر اليوناني الروماني.

أما تل المقدام فهو يقع في مركز ميت غمر، وتبلغ مساحته 100 فدان تقريبا، وعثر فيه على بعض الآثار الفارسية والبطلمية، وتل البلامون الذي يتكون من عدة تلال مرتفعة بجوار بعضها البعض.

وتضم أيضاً قصر الشناوي الذي شُيِّدَ على الطراز المعماري الإيطالي، ويعكف مرممو المجلس الأعلى للآثار على الانتهاء من مشروع ترميمه وتأهيله ليكون متحفا.

كما تشتهر الدقهلية بصناعة السمك المملح، ويتوافد المصريون على أسواقها لشراء الأسماك بمختلف مسمياتها وأنواعها.

وتعرف محافظة الدقهلية بتنوع الحرف اليدوية والصناعات، وتأتي حرفة صناعة الأقفاص والسلال على رأس الحرف اليدوية.