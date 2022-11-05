وزيرة التعاون الدولي: توقيع اتفاقيات للتحول الأخضر 8 نوفمبر بقمة المناخ

قالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن المنصة الوطنية «نوفي»، بها جميع آليات التمويل المختلفة التي يتحدث عنها العالم.

وأضافت خلال مؤتمر نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اليوم السبت، أنه يوجد اتفاقيات الشراكة المصرية للتحول إلى الأخضر، حيث سيكون لها توقيعات 8 نوفمبر الجاري.

مسابقة دولية لريادة الأعمال خاصة بالفن الرقمي

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أنه لأول مرة يكون هناك مسابقة دولية لريادة الأعمال خاصة بالفن الرقمي، حيث تقدم مشروعات من 75 دولة، بالشراكة مع جوجل والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، وهي مسابقة دولية أغلقت يوم سبتمبر 2022، وإعلان الفائزين 10 نوفمبر ويوجد شراكات دولية وقطاع خاص مثل ميكروسوفت، معلنة أنه خلال 9 نوفمبر سيتم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.

تحديد متطلبات إفريقيا من المجتمع الدولي

وأشارت إلى أنه في منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، جرى تحديد متطلبات إفريقيا من المجتمع الدولي وسيناقش في شرم الشيخ، لافتة إلى أنه يوجد مبادرات عديدة في المؤتمر خاصة بالمياه وقطاع الزراعة والنقل وحياة كريمة، ويظل مؤتمر المناخ مقترن بالتمويلات، وأكدت أن منصة نوفي هي غير مسبوقة ورائدة جدًا في عمل المناخ دوليًّا.

وذكرت أنه يوجد مبادلة الديون، وهي ابتكار في الحصول على تمويلات للتصدي لمشكلات المناخ، خصوصًا في الدول النامية، إذ إنه من المفيد أن تحصل مبادلة ديون، حيث إن مصر لها تبادل ديون مع إيطاليا من 2001 وألمانيا 2015، ولها ريادة في مبادلة الديون.