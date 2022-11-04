«الأعلى للإعلام» يستضيف وزيرة التعاون الدولي في جلسة حوارية حول COP27

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في جلسة حوارية، غدا في تمام الساعة 11.30 ظهرًا.

كبار الكتاب وشباب الإعلاميين والصحفيين

يحضر الجلسة كبار الكتاب وشباب الإعلاميين والصحفيين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية ورؤساء القنوات الفضائية، في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

موضوعات مطروحة للنقاش

وتدير الدكتورة رانيا المشاط حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات، وتناقش الجلسة الحوارية، مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ونتائج جهود التعاون متعدد الأطراف في حشد التمويلات التنموية والفعاليات المقرر تنظيمها خلال المؤتمر، كما يتطرق اللقاء للحديث حول برنامج نوفي، والتمويلات الخضراء، ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل.