رئيس «خارجية الشيوخ» عن استضافة مصر لقمة المناخ: عودة لريادة مصر العالمية

قال عفت السادات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إنَّ استضافة مصر لقمة المناخ حق مستحق باعتبارها أقل الدول انبعاثًا لغازات ثاني أكسيد الكربون التي من شأنها الإضرار بالمناخ العالمي، مضيفًا أنَّ الحضور الدولي للقمة عودة للريادة المصرية العالمية لنصبها الحقيقي.

وأكّد «السادات»، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في توسيع حلقات اتصالها بالعالم الخارجي من جديد، مبينًا أنَّ استضافة مصر لمؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ بحضور 197 من قادة العالم خير شهادة على ذلك خاصة الحضور الأوروبي الذي يؤكد أن الدولة المصرية تسير على النهج الصحيح في بناء الجمهورية الجديدة.

مكتسبات قمة المناخ

وتطرق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للحديث عن أهم مكتسبات الدولة المصرية من استضافة مؤتمر المناخ، قائلًا: «ادعو الجهات المعنية بالدولة باعتبار مؤتمر المناخ فرصة للتروّيج عن كل الملفات التي من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية والتي تتمثل في المشروعات القومية الضخمة التي شيدتها الحكومة على مدار السنوات الأخيرة والتي كان من شأنها رفع كفاءة البنية التحتية المصرية والتي تعد دينامو المناخ الاستثماري، وذلك فضلًا عن إنجازات الدولة في تطوير الأماكن السياحية ورفع كفاءة الشواطئ والمنتجعات السياحية».

توصيات دولية

واختتم رئيس لجنة العلاقات الخارجية حديثه، معربًا عن أمنياته بأن يخرج المؤتمر بتوصيات دولية تلزم الدول ذات الانبعاث الكربوني الكثيف بالحد من استخدام المعدات الثقيلة داخل المصانع والتي تتسبب في زيادة نسبة الكربونات الضارة بالمناخ.