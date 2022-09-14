رئيس «خارجية الشيوخ»: زيارة الرئيس لقطر تعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة

أشاد النائب عفت السادات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر، مشيرا إلى أن الزيارة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تتحرك من منطلق سياساتها الخارجية الثابتة والتي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، والعمل على توحيد الصف العربي، موضحا أن الزيارة تأتى تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، وتسهم في تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

رئيس خارجية الشيوخ: متفائلون بالنتائج الإيجابية للقمة المصرية - القطرية

وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بتفاؤله بالنتائج الإيجابية للقمة المصرية - القطرية، قائلا: «بلا شك هذه القمة ستعزز من قوة العلاقة بين البلدين، وتخدم المصالح العربية المشتركة، والشعب القطري شعب شقيق للشعب المصري».

كما أوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن الزيارة ستعزز من العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بشكل سلبي على اقتصاد معظم دول العالم وفرضت على الجميع التكاتف والتحالف من أجل العبور من الأزمة بأقل الخسائر.

توقيع 3 مذكرات تفاهم

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، التوقيع على 3 مذكرات تفاهم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وجرى التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي للاستثمارات والتنمية وجهاز قطر للاستثمار، ومذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية الاجتماعية القطرية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ بين مصر وقطر.