كولر يصدم عمار حمدي قبل انتظامه في التدريبات الجماعية بالأهلي

تلقى عمار حمدي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري مارسيل كولر، بالتزامن مع عودته للتدريبات الجماعية من جديد، في ظل غيابه منذ شهر فبراير الماضي، بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وعلم «الوطن سبورت» أنه من المقرر انتظام عمار حمدي في تدريبات الأهلي الجماعية بشكل تدريجي بداية شهر ديسمبر المقبل، إلا أن كولر تحفظ على مشاركته في تدريبات الفريق الأول.

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