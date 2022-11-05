«اقتصادية قناة السويس»: تصدير 100 ألف طن أسمنت معبأ وخام الكلنكر إلى غانا

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه جرى تصدير 100 ألف طن أسمنت معبأ وخام الكلنكر إلى غانا و7200 طن ملح إلى رومانيا وذلك عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة.

شحن 50 ألف طن أسمنت

وأعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت اليوم نشاطا ملحوظا في حركة السفن وحركة تصدير البضائع العامة إلى الأسواق الخارجية وخاصة أوربا وأفريقيا فقد استقبلت السفينة العملاقة BALTIC SCORPION التى ترفع علم جزر مارشال إذ يبلغ طولها 200 متر وغاطس 11 مترا والحمولة الكلية 36353 طن وذلك لشحن 50 ألف طن أسمنت معبأ إلى غانا.

استقبال سفينة تركية

كما استقبل الميناء السفينة STAR ZETA القادمة من ميناء تركيا والتي ترفع علم جزر مارشال إذ يبلغ طولها 188متر والغاطس 11.5 متر والحمولة الكلية 29357 طن وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى غانا.

وذكر البيان أن الميناء انتهى من شحن السفينة ASMAR القادمة من ميناء دمياط والتى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 100 متر والغاطس 7.2 متر وذلك لشحن 7200 طن ملح إلى رومانيا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد؛ مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة والذي يأتي انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها مواني المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للمواني التابعة.