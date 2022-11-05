مسؤول القرية البدوية في شرم الشيخ: قمة المناخ فرصة لتنشيط السياحة

بدأ العد التنازلي لبدء فعاليات قمة المناخ COP 27 التي ستنعقد في شرم الشيخ بالفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، وتستعد المدينة لاستقبال الضيوف المشاركين من رؤساء دول وممثلي ومندوبي المنظمات المدنية من مختلف العالم.

من جانبه، قال رضا عبدالرحمن، مسؤول القرية البدوية المقامة في المنطقة الخضراء، إن استضافة مصر لقمة المناخ فرصة حقيقية لتنشيط السياحة خاصة في مدينة شرم الشيخ مدينة السلام.

وأضاف «عبدالرحمن» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المكان يعمل على تلبية مطالب الضيوف من مأكولات ومشروبات إضافة إلى الترويج للتراث البدوي الذي تتميز به جنوب سيناء بشكل عام ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص.

وتابع، أن المؤتمر سيسهم في الترويج للسياحة في شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه بمثابة خطوة لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية بين الدول.

«عبدالرحمن»: إقامة حفلات فنية للضيوف

وأردف «عبدالرحمن» أن القرية موجودة في منطقة الجرين زون (المنطقة الخضراء) أمام قاعة المؤتمرات الدولية، وتم تقسيمها إلى 3 مناطق بينها يسع ما يقرب من 70 إلى 100 فرد وأماكن أخرى تسع لما يقرب من 30 فردًا وأماكن لعائلات صغيرة لضمان الخصوصية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن القرية تقدم خدمة لضيوف قمة المناخ على التراث البدوي سواء من المأكولات أو المشروبات وتنفذ عدة حفلات مسائية لضيوف المؤتمر تتنوع بين حفلات شواء، وحفلات فنية.

المندي والقهوة العربية أشهر ما يقدم في القرية البدوية

وأشار إلى أن القرية تقدم المندي كأشهر المأكولات البدوية التي يتم تقديمها للضيوف إلى جانب أكلة الفراشيح.

واختتم أنه يتم تقديم القهوة العربي والشاي بالمرمرية وهو ما يميز أنواع الشاي في جنوب سيناء عن باقي الأنواع المختلفة في محافظات الجمهورية.