محافظ أسيوط يعلن تنظيم ملتقى للتوظيف الثلاثاء المقبل.. يوفر 1000 فرصة عمل

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ،عن تنظيم ملتقى للتوظيف بالتنسيق والتعاون مع مديرية القوى العاملة، لمدة يوم واحد، وهو الثلاثاء 8 نوفمبر، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً في مرسى حورس السياحي بحديقة الفردوس بحي شرق، وذلك لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين بمشاركة العديد من شركات القطاع الخاص.

ملتقى توظيف الشباب في أسيوط

ويهدف الملتقى لتوفير فرص عمل للشباب الأسيوطي الحاصلين على المؤهلات الدراسية المختلفة أو بدون مؤهلات، من سن 19 عاما وحتى 55 عاما، فضلًا عن فرص للتدريب للتأهيل لسوق العمل وتخصيص مكان لاستقبال ذوي الهمم من أبناء المحافظة، وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، تحت رعاية ودعم حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، ومحافظ أسيوط، وذلك في إطار جهود الدولة والقيادة السياسية للقضاء على البطالة وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه علي سيد، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، ونفيسة عبد السلام، مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وتم خلال اللقاء استعراض فكرة ملتقى التوظيف التي ترتكز على قيام أكثر من 20 شركة بالقطاع الخاص بعرض فرص العمل المتاحة لديها ويتقدم لها الشباب طبقًا لمؤهلاتهم وخبراتهم على حسب رغبتهم في طبيعة العمل بالقطاعات المتوافر بها فرص عمل، فيما تقوم هذه الشركات بعمل مقابلات مع كل شاب أو فتاة لمعرفة مدى تأهيلهم لشغل هذه الوظائف، وفي حالة الموافقة تقوم بتشغيلهم وتوفير الضمانات اللازمة للشباب للحصول على فرصة عمل تتناسب مع إمكاناتهم وتحقق لهم دخل مناسب.

تمكين الشباب وخلق فرص عمل

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق القدر الأكبر من تمكين الشباب وخلق المزيد من فرص العمل الحقيقية ومواجهة البطالة وتشجيعهم على المشاركة في الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص، حيث أن القطاع الخاص شريك أساسي ورئيسي للدولة في دفع مسيرة البناء والتنمية.

وكلف المحافظ مسئولي القوى العاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطبيق أسلوب جديد في الإعداد والتنظيم الجيد لملتقى التوظيف، من أجل تحقيق أهدافه المرجوة بالشكل المطلوب، لافتًا إلى جهود مديرية القوى العاملة المستمرة في توفير فرص العمل بجميع شركات القطاع الخاص وفقا لاحتياجات تلك الشركات، فضلا عن برامج مساعدة العمالة الموسمية، بالإضافة إلى رعاية ودعم ذوي الهمم والباحثين عن فرص العمل من السيدات والشباب.

تنظيم ملتقيات دورية للتوظيف

وأشار أنه سيتم تنظيم ملتقيات دورية للتوظيف لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الشباب للتعرف على فرص العمل المتاحة بشكل مباشر مع أصحاب الشركات والأعمال في مختلف المجالات ودون اللجوء إلى الواسطة أوالمحسوبية، مضيفًا أن حل مشكلة البطالة لن يأتي إلا من خلال تكاتف المجتمع بأكمله من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط أن ملتقى التوظيف والذي تنظمه المديرية يعتبر من المكاسب الهامة للشباب من أبناء المحافظة، لأنه يوفر أكثر 1000 فرصة عمل بكبرى الشركات الخاصة داخل محافظة أسيوط، مع إتاحة مكان لاستقبال ذوي الهمم وتسجيلهم لتمكينهم من الحصول على فرص العمل ولجميع المؤهلات الدراسية وتوفير فرص العمل للشباب بمختلف الشركات، بالإضافة إلى شركات التدريب التي تقدم للشباب منح تدريبية في مختلف المجالات وريادة الأعمال لتأهيلهم في مجال التدريب الوظيفي وإتاحة الفرصة للشركات للإعلان عن نشاطها وللوظائف التي تحتاجها.