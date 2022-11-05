عضو «خارجية النواب»: قمة المناخ نقلة نوعية لريادة مصر الدولية

قال النائب علاء عصام عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ بحضور معظم قادة دول العالم، يعد نقلة نوعية في الدور الريادي للدولة المصرية، تتمثل في عودة مصر لقيادة العالم من جديد.

قمة المناخ

أوضح النائب علاء عصام في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنظيم مؤتمر التغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الحالية، رسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، وتأكيدا على دحرها للإرهاب، وتجفيف كل منابعه، ذلك فضلا عن إلغاء حالة الطوارئ التي تعد شهادة بأمان الشارع المصري.

وتابع عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب، في حديثه عن مؤتمر المناخ المقرر انطلاقه خلال الساعات المقبلة، قائلا إن الانبعاثات الحرارية الناتجة عن محروقات المصانع ببعض الدول، أحدث خللا كبيرا في بيئة المناخ العالمي، وكان لابد من وضع مواثيق والتزامات دولية، تلزم الدول ذات الانبعاثات الغازية الكبيرة، بالحد من تفاقماتها في استخدام المعدات الثقيلة التي ينتج عنها انبعاث غازات سامة وكربونات مضرة بالبيئة.

أزمة المناخ العالمي

أعرب عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن قلقه الشديد تجاه أزمة المناخ العالمي، خاصة بعد أن أشارت تقارير دولية، تحذر من غرق بعض المدن بسبب الانبعاثات الغازية المضرة ببيئة المناخ العالمي، متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تلزم كل دول العالم، بالحد من الانبعاثات الغازية الضارة.