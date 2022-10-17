النائب علاء عصام يشيد بالتوجيهات الرئاسية لدعم القطاع الطبي الفلسطيني

أشاد النائب علاء عصام، عضو لجنة الخارجية بمجلس النواب، بالتوجيهات الرئاسية الداعمة للقطاع الطبي الفلسطيني، قائلًا إن الاهتمام بمصالح الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية أولى أولويات الدولة المصرية على مر العصور.

القضية الفلسطينية أولى أوليات القيادة السياسية

وأضاف «عصام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تعد أولى أوليات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنَّ مصر لم ولن تتخلى يوما عن الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه بكل الطرق والوسائل التي تقرّها المواثيق الدولية والأممية.

وأكّد عضو لجنة الخارجية أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم القطاع الطبي الفلسطيني جاءت لتؤكد مدى حرص الدولة المصرية على النهوض بالجهات الخدمية الفلسطينية، وذلك بجانب خطة مشروع إعمار غزة الذي أطلقته الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لرفع كاهل العبء عن المواطن الفلسطيني.

الدعم المصري للفريق الطبي الفلسطيني

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بدعم المنظومة الطبية الفلسطينية، وعلى الفور انتقل مساء الخميس الماضي وفد طبي مصري إلى قطاع غزة، ضمّ استشاريين في تخصصات مختلفة وهي: «جراحة القلب والأوعية الدموية، والعظام والعمود الفقري، وجراحة التشوهات»، وأجرى عدة عمليات كبرى ونوعية في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

ومن المفترض أنَّ يستمر الوفد الطبي المصري 10 أيام في قطاع غزة لإجراء أكبر عدد من العمليات الجراحية المستعصية داخل مستشفيات القطاع، فضلًا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم الخدمات الطبية لسكان القطاع، وذلك في إطار الدعم المصري للشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الأعباء المعيشية عن كاهله.