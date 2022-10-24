قيادي بحزب التجمع: سنطرح رؤية شاملة لتوطين الصناعة المحلية بالمؤتمر الاقتصادي

قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع إنَّ الحوار الوطني جاء ليجمع شمل المصريين خلف كلمة واحدة، وذلك من خلال الاستماع لكل الآراء ووجهات النظر بشكل كامل دون إقصاء.

رؤية حزب التجمع لتعزيز الصناعة المحلية

وأوضح النائب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ حزب التجمع سيطرح رؤية شاملة لتعزيز الصناعة المحلية وستشمل حصر كامل لكل المنتجات المستوردة والعمل على توطين ما هو يتاح صناعته داخل البلاد، وذلك إضافة إلى خطة جانبية كان قد وضعها الحزب تشتمل على زيادة نسبة المكون المحلي داخل المنتجات التي يدخل في صناعتها المواد الخام المحلية والمستوردة وذلك بهدف الحد من المواد المستوردة وتخفيف الضغط على العملة الدولارية الصعبة.

المؤتمر الاقتصادي خطوة جادة للاستماع لآراء كل الخبراء

وتطرق عضو المكتب السياسي لـ حزب التجمع إلى الحديث عن المؤتمر الاقتصادي قائلًا إنَّه خطوة جادة للاستماع لكل الخبراء الاقتصاديين حول كل القرارات الاقتصادية خاصة بعد تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي من شأنها حدث تغيرات كبيرة بالمناخ الاقتصادي العالمي.

ودعا الجهات المعنية بالدولة بعقد مؤتمرات اقتصادية كل فترات زمنية محددة بهدف إزالة العقبات التي تقف في وجه عملية النهوض بالاقتصاد وتوطين الصناعة المحلية بكل ربوع مصر.