«لكل لون معنى».. «أخضر وأحمر وأزرق» دلالات الخريطة التنظيمية في قمة المناخ

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية قمة المناخ Cop 27 التي تعقد بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، وعليه قامت الجهات المسؤولة عن تنظيم المؤتمر برسم خريطة تنظيمية على مستوى عالمي تلائم ضخامة الحدث؛ لتظهر مصر بشكل لائق أمام دول العالم، مستخدمين عددا من الألوان التنظيمية وهي ««أخضر وأحمر وأزرق»، وفي السطور التالية، سنتعرف على معاني تلك الألوان التنظيمية داخل مؤتمر المناخ.

المنطقة الخضراء والحمراء

حرصت اللجنة المنظمة لمؤتمر قمة المناخ Cop 27 المقام بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، على تنظيم دخول المؤتمر على هيئة مجموعة من المناطق بألوان مختلفة إذ أن المنطقة الحمراء خاصة برؤساء الدول المختلفة، والمنطقة الخضراء مختصة بالأحداث الخاصة بالمناقشات واللقاءات ويوجد بها منطقة خاصة لرفع لافتات لدعم البيئة، بالإضافة إلى عروض الهيئات والوزارات البيئية في دول العالم المختلفة والتي جرى الإعلان عنها بمشاركة أكثر من 100 دولة.

المنطقة الزرقاء

وأوضحت، اللجنة المنظمة لمؤتمر شرم الشيخ، أن المنطقة الزرقاء خاصة أيضا بمناقشات الشباب من دول العالم المختلفة والخروج بتوصيات بيئية تساهم في مواجهة التحديات المناخية ودعم الاقتصاد الأخضر وتعظيم قيمة الطاقات المتجددة واستخدام مصادر الطاقة غير تقليدية والتي تشرف عليها بشكل كامل الأمم المتحدة.