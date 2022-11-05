«التغيرات المناخية في ظل استضافة مصر لقمة Cop27».. ندوة بهندسة سوهاج

نظم طلاب من أجل مصر بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، ندوة تثقيفية بعنوان "التغيرات المناخية في ظل استضافة مصر مؤتمر الأطراف Cop27"، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور أحمد قاسم عميد الكلية، والدكتور طلعت علي وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

ندوة عن التغيرات المناخية

وقد أشاد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، بموضوع الندوة وما يلقاه من اهتمام واسع من قبل الدولة المصرية، باعتبار أن قضية المناخ أحد القضايا المجتمعية الملحة التي تأتى ضمن أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، مضيفاً ان مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، بحضور قادة وزعماء وأمراء وملوك من 197 دولة حول العالم، بهدف مناقشة قضية تغير المناخ وأثرها على البيئة، واستعراض جهود تلك الدول لمواجهة تلك المشكلة ومعالجتها.

تحديات قمة المناخ

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني، أن قضية المناخ تأتى على رأس التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي، بعدما ثبت علمياً أن النشاط الإنساني منذ الثورة الصناعية تسبب في أضرار جسيمة تعاني منها كل الدول، لذلك تطلب الأمر تحركاََ جماعياََ لخفض الانبعاثات المسببة لتغير المناخ، مشيراً إلى أن مصر وضعت قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظراً لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثراََ بتغير المناخ، بالإضافة إلى الضرر الكبير الذي يقع على القارة الأفريقية، لذلك تسعى القيادة السياسية فى مصر إلى خروج قمة المناخ بنتائج متوازنة قابلة للتنفيذ، تساهم بشكل حقيقي في خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ خاصة بالدول النامية، وذلك من أجل الحفاظ على صحة وسلامة كوكب الأرض، وخلق فرص التنمية العادلة والمتكافئة للأجيال الحالية والمستقبلية