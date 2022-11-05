«طاقة النواب»: COP27 ستقدّم حلولا جادة لمواجهة تغير المناخ وتنفيذ التعهدات

قال حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنّ قمة المناخ العالمية cop27 التي تستضيفها مصر بشرم الشيخ، تعقد في ظل تحديات غير مسبوقة يواجهها العالم في مجالات المناخ والبيئة والتنمية والطاقة، ومع أزمة عالمية كبرى تتمثل في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، التي دفعت عددا من الدول إلى تبني سياسات تقوم على تدبير أي من مصادر الطاقة بغض النظر عن الآثار البيئية، حيث يواجه عدد كبير من الدول مشكلات في الطاقة والعودة إلى الكربون والطاقة شديدة الانبعاثات، ما يتطلب حلولا جادة للتعامل مع أزمة المناخ.

حلول لمواجهة الانبعاثات والاحتباس الحراري

وأضاف عوض الله في تصريحات صحفية اليوم، أنّ قمة المناخ COP27 التي شهدت استعدادات ضخمة حتى الآم، تسعى إلى تقديم حلول جديدة للتعاون بين دول العالم لمواجهة الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري، وتنفيذ توصيات القمم السابقة وتعهدات الدول والاتفاقات إلى برامج تنفيذية وتمويلية للدول غير القادرة.

التعامل مع الخسائر التي لحقت بالدول النامية

ولفت إلى أنّ هناك اهداف واضحة للقمة، منها تخفيض الانبعاثات الضارة بالمناخ والبيئة، واتخاذ الإجراءات للتكيف مع الآثار البيئية الضارة، والتعامل مع الخسائر التي لحقت بالدول النامية جراء تغير المناخ، من خلال التمويل والاستثمار، ودفع دول العالم لتعاون أكبر لضخ استثمارات في تنمية مجالات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر النظيف وبرامج تمويلية للدول النامية.

مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر

وشدد عوض الله، على أنّ الدولة المصرية اتجهت منذ فترة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأنشأت أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، فضلا عن استثمارات كبرى مع شركات عالمية ودول، وعقد 9 اتفاقيات وعقود جديدة باسثمارات ضخمة، إضافة إلى 50 مشروعا نظيفا في جميع المجالات.