«الجري الأخضر» ماراثون رياضي للمشي والدراجات بالإسكندرية تزامنا مع قمة المناخ

نظّم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، بالتعاون مع طلاب الجمعية العلمية بالكلية، اليوم السبت، ماراثون رياضي للمشي والدراجات الهوائية تحت عنوان «الجري للأخضر» وذلك تزامنا مع انطلاق مؤتمر التغيرات المناخية COP27 المنعقد في شرم الشيخ نوفمبر 2022.

وقالت الدكتورة ميرفت قاسم، عميد كلية الصيدلة، إن الماراثون الذي تزامن مع قمة المناخ انطلق من أمام مكتبة الإسكندرية حتى قلعة قايتباي بمشاركة نحو 150 فردا، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومنتسبي الكلية والطلاب.

تشجيع طلاب ومنتسبي الكلية على ممارسة الرياضة

وأوضحت في تصريحات على هامش الماراثون، أن تنظيم الماراثون جاء بهدف تشجيع طلاب ومنتسبي الكلية كأسرة واحدة على ممارسة الرياضة من أجل صحة بدنية وذهنية متميزة، ما ينعكس إيجابا على أدائهم الدراسي.

الماراثون جزء من حملة عنوان «اذهب للأخضر»

وأشار الدكتور شريف رستم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الماراثون جزء من حملة تتبناها كلية للصيدلة بعنوان «اذهب للأخضر» تشمل عدة فعاليات في إطار توجهات الدولة للاستدامة في الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية ضمن المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر».

وفي نهاية الماراثون، تم تسليم الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل من مسابقتي المشي والدراجات.