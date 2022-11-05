رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

المستشار الألماني يصل شرم الشيخ 12 نوفمبر للمشاركة في قمة المناخ

كتب:

سحر المكاوى
04:29 م | السبت 05 نوفمبر 2022
قمة المناخ في شرم الشيخ

قمة المناخ في شرم الشيخ

أعلنت المستشارية الألمانية، اليوم، توجه المستشار الألماني أولاف شولتس، 12 نوفمبر الجاري إلى مدينة شرم الشيخ؛ لحضور قمه المناخ، بصحبه وزير الزراعة.

انطلاق قمة المناخ غدا 

وينطلق غدا، مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، وذلك  بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكبر عدد من قادة ورؤساء دول العالم  والحكومات. 

   

اقرأ المزيد:

وصول 7000 مشارك في قمة المناخ إلى شرم الشيخ «صور»

مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة لطائرة تعمل بالوقود الحيوي المستدام

كيف استعدت شرم الشيخ لمؤتمر المناخ؟.. أتوبيسات كهربائية وممشى وأشجار

الاتحاد الأوروبي يقدم كشف حساب عن العمل المناخي قبل مؤتمر شرم الشيخ
بقلم سحر المكاوى