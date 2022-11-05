المستشار الألماني يصل شرم الشيخ 12 نوفمبر للمشاركة في قمة المناخ

أعلنت المستشارية الألمانية، اليوم، توجه المستشار الألماني أولاف شولتس، 12 نوفمبر الجاري إلى مدينة شرم الشيخ؛ لحضور قمه المناخ، بصحبه وزير الزراعة.

انطلاق قمة المناخ غدا

وينطلق غدا، مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة أكبر عدد من قادة ورؤساء دول العالم والحكومات.