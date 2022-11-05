«البيئة»: قمة المناخ تعقد وسط تحديات كبيرة تواجهها الدول النامية (فيديو)

قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، إن مؤتمر قمة المناخ يتم عقده في ظروف صعبة وتحديات كبيرة يراها الجميع، بجانب التغيرات المناخية وتبعاتها على معدلات التصحر وندرة المياه والتدهور البيولوجي، بالإضافة للأزمة الروسية الأوكرانية.

تراجع استخدامات الطاقة النظيفة المتجددة

وأضاف أباظة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يوجد تراجع من استخدامات الطاقة النظيفة المتجددة لاستخدامات الطاقة الأحفورية، مثل الفحم والمازوت نتيجة الندرة بالمواد البترولية والأزمة الأوكرانية وخلافه، موضحا أن المنطقة العربية أو القارة الأفريقية والدول النامية بصفة عامة حاولت في ظل هذه الظروف والتكاليف الباهظة التي تتكبدها هذه الدول، مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

الأسباب الأساسية لتدهور المناخ

وشرح مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن الأسباب الأساسية للوضع الحالي من تدهور المناخ هو الغرب والثورة الصناعية منذ بدايتها والاستخدام المفرط للطاقة والوقود الأحفوري، والتسبب في الاحتباس الحراري، والتي تأتي تبعاته على الدول النامية، ومن أجل ذلك تبحث الدول النامية عن العدالة.