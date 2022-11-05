محمود محيي الدين لـ«القاهرة الإخبارية»: 62% من تمويل العمل المناخي مرتبط بالاقتراض

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن العمل المناخي يحتاج إلى تعاون الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما فيه الجامعات ومراكز البحث العلمي والمنظمات التي تساعد المناطق المتضررة من آثار التغيرات المناخية، لافتا إلى أن كل جهة من هذه الجهات مطالبة بزيادة مساهمتها بالتمويل والاستثمار والجهود الخاصة.

مشكلة الديون العالمية تسبق أزمتي كورونا وروسيا

وأوضح محمود محيي الدين خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مشكلة الديون العالمية تسبق أزمة كورونا وأزمة روسيا وأوكرانيا، والعالم يواجه الآن الموجة الرابعة من زيادة الديون وفقا للتقارير والإحصائيات من ديسمبر 2019، ومع الأزمات الأخيرة زادت مشكلة الديون بشكل أكثر سوءً، وأصبح أكثر من 62% من تمويل العمل المناخي مرتبطًا بأدوات الاقتراض والدين.

مناقشة تغير طرق التمويل المناخي

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن قمة المناخ بشرم الشيخ ستتولى مناقشة تغير طرق التمويل المناخي لتبتعد عن الاقتراض والدين، وذلك من خلال تخفيض الاعتماد على الاستدامة المحلية أو الخارجية ويأتي ذلك بزيادة دور القطاع الخاص، بالإضافة تفعيل بعض النظم الخاصة بمبادلة الديون القديمة باستثمارات وتمويلات في مجالات العمل المناخي والطبيعة.