محمود محيي الدين لـ«القاهرة الإخبارية»: التمويل المناخي يجب أن يتجاوز الـ100 مليار دولار

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي تخفض من الانبعاثات الكربونية في بعض الصناعات مثل الحديد والأسمنت وغيرهما، لافتا إلى أن مشروعات التكيف لم تأخذ نفس القدر من الاهتمام من خلال التمويل، وأصبح التمويل من مؤسسات التنمية الدولية يخصص منه 80% للتخفيف و20% للتكيف، والتكيف هنا يعني استثمارات مطلوبة لحماية الشواطئ وتنظيم قنوات مياه الترع والأنهار ومشروعات التحلية: «للأسف تلك القطاعات تعاني من قصور في تمويل التخفيف والتكيف».

وأوضح «محمود محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، المُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن التمويل يجب أن يتجاوز مجرد الحديث عن الـ100 مليار دولار الموعود بها منذ 2009؛ لأن الوضع حاليا اختلف ونحتاج لتمويل أكثر من ذلك.

الاستثمارات والنفقات العامة

وأشار محيي الدين إلى أن الوضع العربي تجاه التغيرات المناخية متفاوت من دولة لأخرى، والدول العربية والأفريقية انبعاثاتها محدودة للغاية إذ تصل إلى أقل من 0.5%، وما يجب أن تنفقه على الاستثمارات والنفقات العامة للاستعداد لصدمات قد تعرض المدن والمناطق الزراعية للخطر قد يقترب من 5% من ناتجها المحلي أو 20% من الموازنة.