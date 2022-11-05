محمود محيي الدين: التعليم يلعب دورا كبيرا في مواجهة تغير المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي، إن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ تتم على قدم وساق، موضحا أن عدد المشاركين الذين وصلوا حتى يوم الخميس، بلغ حوالي 37 ألف مشارك، مضيفا أن العمل يبدأ ولا ينتهي في إطار دراسة مصر للمؤتمر، الذي يعد انطلاقه بداية لجني الثمار فيما بعد.

ربط التنمية المستدامة بالتعليم

أشار رائد المناخ للرئاسة المصرية، خلال إلقاء كلمته في حفل إعلان نتائج المشروعات البحثية الفائزة في برنامج الصندوق الأخضر، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن ربط التنمية المستدامة بالتعليم يعد شيئا إيجابيا، وسيكون له أثره الجيد فيما بعد، مؤكدا أن للبحث العلمي والتعليم، يلعبان دورا كبيرا في التعامل مع التغيرات المناخية، من خلال المشروعات التي تتعلق بالتنمية المستدامة.

أبعاد استضافة مصر لقمة المناخ

أضاف الدكتور محمود محيي الدين، أن هناك أكثر من بعد لاستضافة قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، وهو ما سيكون له أثره ومردوده على الدولة المصرية، خاصة في توطيد العلاقات، لا سيما في قطاع التعليم والبحث العلمي والتعاون مع كبرى الجامعات الدولية.

التمويل أساسي للتنمية ودعم المشروعات الخضراء

أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية، أن نظام الحوكمة في الجامعات والربط بين البحث العلمي والتعليم والطالب، من المحاور الرئيسية التي ستسهم في التعامل مع قضايا التنمية المستدامة، مشددا على أن قضايا المناخ باتت مهمة للغاية، وأن التمويل أساسيا لتنمية ودعم المشروعات الخضراء.

دعم القدرات البحثية والصناعية

أوضح محيي الدين، أن هناك اهتماما من جانب الدولة المصرية، بقضايا المناخ والعمل بعدد بالمشروعات التي تتعلق بالطبيعة ومواجهة التغيرات المناخية، مؤكدا أنه يجب العمل على دعم القدرات البحثية وإطلاق الطاقات للمشاركة مع العالم، وكذلك إيجاد دعم للصناعة.