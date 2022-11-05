محمود محيي الدين لـ«القاهرة الإخبارية»: عرض 400 مشروع قابلة للتمويل في قمة المناخ

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، إن قمة المناخ استعدت مبكرا بجمع نحو 400 مشروع كنماذج وأمثلة من مختلف بلاد العالم لعرضها على الدول والمؤسسات المدعومة بأكثر من 130 تريليون دولار من الأصول المالية لضخ تمويلها في هذه المشروعات، لافتا إلى أن ذلك يقلل من الاعتماد على الاستدانة ويزيد الفرصة في الاعتماد على الاستثمار والتمويل طويل الأجل.

الدول النامية مظلومة بسبب الدول المتقدمة

وأوضح «محمود محيي الدين» خلال استضافته ببرنامج «عن قرب» مع الإعلامية أمل الحناوي، والمُذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدول النامية مظلومة بسبب الدول المتقدمة وتضررت بشكل أكبر بسبب الأدوات المتاحة لعلاج الأزمات الناتجة عن الدول الكبرى في صورة استدانة وقروض، وجهات التمويل الدولي تستغرق نحو عامين لحين وصول التمويل للأماكن المتضررة، وما حدث في باكستان خير دليل على ذلك، وجعلها بحاجة لمزيد من الاستدانة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

6 دول متقدمة ملتزمة بتعهداتها

وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه يجب زيادة المشاركة الدولية في صورة تمويل طويل الأجل واستثمارات مشتركة، والتزام الدول المتقدمة بتعهداتها ومنها الـ100 مليار الشهيرة كحد أدني، وتوجد 26 دولة مطالبَة بالتمويل المناخي، منها 6 دول فقط ملتزمة بتعهداتها تجاه المشروعات المناخية وهناك دول لم تلتزم، لافتا إلى أن الـ100 مليار دولار المطلوبة أقل من 10% من المطلوب لتمويلات المناخ حاليا.