«حسين» حداد بدرجة فنان.. استغل مهنته وطور موهبته وبيرسم بالحديد

الفن ما هو إلا إبداع وابتكار، ونظرة مختلفة عميقة إلى الأشياء، وعمل كل ما هو جديد وغير مألوف، عمل أشرف حسين، الذي يعيش بمنطقة الطوابق بفصيل، في الحدادة طوال حياته، وكان لديه موهبة الرسم، فقرر أن يدمج مهنته مع موهبته، ليخرج للعالم بنوع جديد من الفن، وهو الرسم بالحديد.

حسين: أنا موهوب في الرسم

وقال حسين إنه لديه موهبة الرسم وفي نفس الوقت يعمل حدادا، فقرر استغلال هذا الخليط منذ حوالي 4 سنوات ليخرج بنوع فن مميز، مشيرًا إلى أنه كان يصمم رسومات لطلاب كلية التربية النوعية، فبدأ بالرسم الأشياء التي يحبها، وينفذها بالحديد.

وأكد حسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الصعوبات التي كانت تواجهه تكمن في تحديد ملامح الوجه بالحديد، لكنه كان يتخطى ذلك، قائلًا: «تحديد الملامح بالحديد صعب لأنه مفيش ألوان، لكن أهم حاجة الصبر في التعامل مع الصورة».

حسين: استغرق يوما لإنتاج رسمة بالحديد

وأضاف أنه كان يستغرق أحيانًا يوم أو أكثر للخروج برسمة واحدة بشكل مميز ودقيق، وأنه يستخدم معدات بسيطة، لكن يداه هي التي السبب الأول والأخير في تشكيل هذا النوع من الفن.

وأوضح أنه يقوم بممارسة موهبته في أوقات فراغه بعد إنهاء عمله، مشيرًا إلى أن مهنة الحدادة هي مهنته الأصلية والوحيدة، ولا يمكنه الاستغناء عنها قائلًا: «الحدادة شغلي الأساسي وأكل عيشي».

وأكمل أنه يشعر بالفخر حينما ينال فنه إعجاب الجميع: «الحمدلله الناس مبسوطة ودايما بتقولي يافنان».

وأضاف أن أمنيته الوحيدة هي أن يصل فنه للجميع حتى يصبح فخرا لأولاده.