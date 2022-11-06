وانياما لاعب توتنهام السابق: الأهلي فريقي المفضل في مصر

أعلن الكيني فيكتور وانياما، نجم نادي توتنهام الإنجليزي السابق، لاعب مونتريال الكندي الحالي، أنه يشجع النادي الأهلي في مصر، حيث تزامل مع أحمد حمدي لاعب الفريق الأحمر السابق.

وقال وانياما خلال تصريحاته لبرنامج «كورة كل يوم»، المذاع على شاشة قناة «الحياة»: «الأهلي والزمالك فريقان جيدان، ولكن لدي بعض الأصدقاء في صفوف الفريق الأحمر، لهذه أدعمه وأشجعه»، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا