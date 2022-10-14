7 لاعبين يترقبون العودة لتشكيل النادي الأهلي مع «كولر»

ينتظر 7 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إشارة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، للعودة للتشكيل الأساسي في مباراة الاتحاد المنستيري التونسي، التي تقام غدًا السبت في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب «الأهلي We السلام»، بعد أن كانوا ضمن خيارات الأجهزة الفنية السابقة التي توالت على قيادة الفريق.

ويحلم السباعي، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ومحمد شريف، العودة للتشكيل الأساسي كما كان خلال الفترة الماضية، وذلك أن استبعدهم المدير الفني دفعة واحدة خلال مباراة الذهاب أمام الاتحاد المنستيري، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي.

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