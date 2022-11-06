جامعة القاهرة تشارك في COP27 بخطة عمل لمواجهة تغير المناخ

تشارك جامعة القاهرة في فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP 27، بخطة عمل لمواجهة تغيرات المناخ يوم 8 نوفمبر، حيث تقدّم نموذجا لمحاكاة مخرجات مشروع «الفصل والتحويل الحيوي للمخلفات الزراعية والصناعات الزراعية لإنتاج منتجات ذات قيمة اقتصادية»، والفائز ضمن أفضل 10 مشروعات جرى اختيارها في منتدى الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث يقدّم المشروع حلولا تكنولوجية للاستخدام الآمن للمخلفات العضوية من أصل زراعي، لإنتاج منتجات عالية القيمة الاقتصادية من خلال تقنيات لا تسبب أي أضرار بيئية أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل، ما يحد من الانبعاثات الضارة نتيجة التخلص غير الآمن بالحرق المباشر للمخلفات، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة.

وتعقد الجامعة خلال فعاليات المؤتمر، ورشة عمل عن دورها في مواجهة التغيرات المناخية، وتقدّم عرضًا تفصيليًا لمخرجات الأبحاث العلمية والمشاريع التطبيقية المتعلقة بقضايا التغيرات المناخية التي تم عرضها في منتدى الجامعات الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية.

مناقشة الحلول المبتكرة لتغير المناخ

وتأتي مشاركة جامعة القاهرة في فعاليات مؤتمر قمة المناخ، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لمناقشة الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات تغير المناخ وآثارها المختلفة على البيئة والتكيف معها.

يذكر أنّ استراتيجية جامعة القاهرة 2021 - 2025 في التحول إلى جامعات الجيل الرابع، تركز على البعد البيئي، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتم تصنيف جامعة القاهرة في المركز 239 في مجال التأثير البيئي ضمن تصنيف QS Sustainability لعام 2022، كما جاءت في المركز 242 عالميا في تصنيف UI Green Metric العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة.

وساهمت جامعة القاهرة في ملف التغيرات المناخية من خلال العديد من الإجراءات، أبرزها إنشاء الجامعة مكتب الاستدامة التنموية والبيئية عام 2021، والذي يُعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية، لتضمين الاستدامة في المناهج والبحوث وخدمة المجتمع، وأصدرت دليل الحياة المستدامة للطالب الجامعي، ونظمت العديد من الندوات وورش العمل.

مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية

وشاركت الجامعة مؤخرًا في فعاليات منتدى أنشطة الجامعات لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، بـ3 أبحاث علمية و5 نماذج محاكاة لمخرجات الأبحاث العلمية، ونظمت معرضًا من أفكار مشروعات أبحاث علمية للتوعية بالتحديات المناخية، ودربت 200 طالبا وطالبة لإعداد نموذج محاكاة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأيضا وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والبنك الدولي لإنشاء أول برامج جامعية لعلوم البيئة بأفريقيا والشرق الأوسط، كما استحدثت برنامجي علوم وتكنولوجيا البيئة والعلوم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، للتصدي للمشكلات البيئية والتغير المناخي، ونظمت ندوة كُبرى حول دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في إنجاح قمة شرم الشيخ COP 27.

وأطلقت الجامعة مبادرة لطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة والزراعة والطب والعلوم، لتقديم مقترحات بحثية ومشروعات تخرجهم حول التغيرات المناخية، كما أطلقت دعوة لعلماء جامعة القاهرة لتقديم مشروعات بحثية تطبيقية للحد من تغيرات المناخ بتمويل ذاتي قدره مليون جنيه للمشاريع الفائزة، وأطلقت دعوة على مستوى الجامعات والمؤسسات البحثية لإعداد بروتوكول عن الحوكمة البيئية ومتطلباتها وتخصيص جائزة قدرها 100 ألف جنيه.