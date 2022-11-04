تفاصيل برنامج الميكاترونكس في جامعة القاهرة.. لإعداد جيل مبدع قادر على الريادة

تكنولوجيا الميكاترونكس، هو برنامج بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وتتمثل رؤيته بحسب الموقع الرسمي للجامعة في الريادة والتميز في مجال تعليم تكنولوجيا الميكاترونيكس وخدمة المجتمع، ورسالته هي المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد كوادر مبدعين قادرين على المنافسة والريادة، وذلك في إطار المعايير الأخلاقية المهنية.

أهداف برنامج الميكاترونكس

لبرنامج تكنولوجيا الميكاترونكس أهداف متعددة وتتمثل في الارتقاء إلى مكانة متقدمة وسمعة مرموقة في مجال تعليم تكنولوجيا الميكاترونيكس وخدمة المجتمع وتوفير بيئة تعليمية وطرق تدريس تدعم قدرات الطلاب على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال وإعداد خريج لديه مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي والتعاون مع جميع التخصصات مما يؤهله لتحمل المسئولية ومراعاة القيم المجتمعية وأخلاقيات المهنة.

أيضاً تشمل أهداف البرنامج إعداد كفاءات متميزة بالمهارات والإبداع في مجال تكنولوجيا الميكاترونيكس والإسهام في خدمة المجتمع وبناء شراكات مجتمعية والاهتمام بالتدريب الميداني وتهيئة الطالب لسوق العمل ومواكبة التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة.

عميد «الصناعة والطاقة»: تبنينا أحدث نظم التعليم التكنولوجى

وقال الدكتور طارق عبدالملاك، عميد الكلية، إن كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة تبنت أحدث نظم التعليم التكنولوجى بما يواكب المعايير والتطورات الدولية فى هذا النوع من التعليم حيث تبنت الكلية نظام التعليم بالجدارات المهنية، موضحاً أن الجدارة هى خليط من المعرفة والمهارة والسلوك أو التوجه لتنفيذ مهمة بعينها طبقا لمعايير محددة.

وأضاف «عبدالملاك» عبر موقع الجامعة، أنه تم تدريب العديد من أعضاء هيئة التدريس والوصول بهم إلى مستويات لا بأس بها من معايير الجودة: «إن التحدى الأكبر فى تغيير ثقافة القائمين على التدريس لقبول وتنفيذ مثل هذه الأنظمة الجديدة علينا وسماع مصطلحات قد تكون أول مرة يسمعها العديد منهم لذلك فان الانخراط فيها وتنفيذها يمثل أحد التحديات الكبيرة وهذا شىء طبيعى ومؤشر إيجابى لبدء النجاح».

وعلى مستوى التجهيزات والمعامل، أكد الدكتور طارق عبدالملاك، أن الكلية تضم العديد من المختبرات والورش وصالات التدريب والمدرجات وقاعات التدريس وقاعات الندوات والمؤتمرات على مستوى عالي من الجودة لتستوعب متطلبات الطلاب والعملية التعليمية والتدريبية وأماكن لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالكلية.