«تربية الإسكندرية» تستضيف قافلة أزهرية للتوعية بآثار التغيرات المناخية

استضافت كلية التربية جامعة الإسكندرية، قافلة واعظات الأزهر الشريف، وتبع ذلك تنظيم ندوة تعريفية بعدد من قضايا المجتمع.

يأتي ذلك ضمن خطة الأزهر الشريف للوصول إلى جميع الفئات من أجل التوعية بوسطية الدين، وبالتحديد عبر الواعظات للرد على كل أسئلة المرأة.

عميد الكلية: التوعية بالتغيرات المناخية وآثارها على المرأة

وقال الدكتور محمد أنور فراج عميد الكلية، إن هذه الزيارة تأتي في إطار نشر الثقافة الإسلامية ووسطية منهج الدين، والتوعية فيما يخص التغيرات المناخية وآثارها على المرأة.

واضاف عميد تربية الإسكندرية، أن الزيارة اُختتمت بعقد ندوة توعوية تثقيفية بحضور الدكتور إلهام محمد شاهين مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الجمل أمين عام بيت العائلة ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، والدكتور علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الأزهر بالإسكندرية.

ندوة تعريفية بقضايا المجتمع

وفي سياق آخر، نظم قطاع التعليم والطلاب بالكلية ندوة تعريفية لمقرر قضايا مجتمعية لطلاب المستوى الأول المستجدين بلائحة الساعات المعتمدة كمتطلب تخرج.