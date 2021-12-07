انطلاق قافلة دعوية من الأزهر الشريف لشمال سيناء

تترقب محافظة شمال سيناء وصول قافلة دعوية قادمة من الأزهر الشريف لزيارة عدة مناطق بالمحافظة.

وأعلن إبراهيم الفحام، المتحدث الإعلامي للمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، في بيان له اليوم، أن المنطقة في انتظار قافلة دعوية أزهرية قادمة إلى المحافظة، وذلك من أجل التقاء المواطنين والمهتمين والشيوخ وأئمة المساجد بالمدارس والمساجد والمعاهد الأزهرية بمدن وقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واهتمام بالغ من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

المنطقة الأزهرية تعلن جاهزيتها لاستقبال القافلة الأزهرية

وأضاف «الفحام» أنه سيكون على رأس القافلة الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، كما تضم القافلة عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وعمداء كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف وعدد من أساتذة جامعة الأزهر، ومن المقرر أن يلقى أعضاء القافلة الدروس الدينية في مراكز الشباب والأندية والجمعيات الأهلية والمؤسسات العلمية والتعليمية وخطبة الجمعة في العريش وبمختلف المساجد بمدن المحافظة.

وأوضحت العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء، فى بيانها، أن محافظ شمال سيناء، والشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء والشيخ إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء سيكونون فى استقبال القافلة ومناقشة البرنامج الدعوى المزمع تنفيذه على مدار عدة أيام.

يأتي هذا ضمن برنامج الدولة لتصحيح المفهوم الحقيقي للدعوة الدينية ومحاربة الأفكار المتطرفة، والتى تهدف إلى هدم البلدان بحسب التصريحات السابقة لمحافظ شمال سيناء.