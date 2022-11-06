رفع 105 أطنان نواتج تطهير الترع في ميت غمر وشربين بالدقهلية

قال المهندس مجدي الشحات، وكيل وزارة الري بالدقهلية، إن أعمال الخطة المتكاملة لرفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية بمراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظا على المظهر الحضاري، تمكنت من رفع 105 أطنان من نواتج التطهير والتشوينات بنطاق المراكز والقرى بمعدات قطاع الري والوحدات المحلية، وذلك في إطار دعم ملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف «الشحات»، في بيان صحفي، أن الخطة المتكاملة لرفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنىة للمواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تنفيذ الخطة المتكاملة لرفع نواتج تطهير الترع

وأشار إلى أننا في مديرية الري والموارد المائية بالدقهلية بدأنا في تنفيذ أعمال الخطة المتكاملة من خلال حملات مشتركة لرفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية بمراكز ومدن وقرى الدقهلية حفاظا على المظهر الحضاري والجمالي بمشاركة المعدات بقطاع الري وبالتعاون مع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة.

رفع 105 أطنان نواتج تطهير من ميت غمر وشربين

وأكد أن الأعمال استمرت اليوم، حيث تم العمل في نقل وتسوية ناتج التطهيرات على الرياح التوفيقي زمام الإدارة بالبر الأيسر بحمولة 100 طن بمركز ميت غمر، وكذلك نقل تشوينات وناتج تطهيرات، حيث تم نقل 5 أطنان تشوينات وتطهيرات على بحر الحصص زمام هندسة ري شربين بالإدارة العامة لري غرب الدقهلية.

وذكر وكيل وزارة الري بالدقهلية استمرار الأعمال لتنفيذ خطة المديرية في رفع النواتج من جميع الترع والمجاري المائية بنطاق المحافظة، بالتعاون مع جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.