تطهير وتجديد أفمام وبوابات الترع والمصارف في قنا والأقصر (صور)

تستغل مديرية الري والموارد المائية في قنا والأقصر، السدّة الشتوية التي بدأت قبل أسبوع، لتطهير أفمام الترع والمصارف وإعادة دهانات البوابات والحواجز ومقاييس مناسيب المياه بها.

تطهير فم ترعة الرمادي

وذكرت مديرية الري بقنا والأقصر، في بيان عنها، أنّ أعمال السدّة الشتوية مستمرة في هندسة ري إسنا والإدارة العامة لري غرب قنا، حيث جرت أعمال التطهير أمام أفمام الترع، فضلا عن أعمال الدهانات وكتابات الرخامات لباب حجز 7 على ترعة أصفون، وباب ترعة ساحل المطاعنة، وحجز ترعة ساحل كومير وحجز جنابية التمة الآخذة من ترعة الرمادي.

دهان بوابات منطقة المحاميد

وتابعت المديرية، أنّه جار العمل في دهان بوابات حجز الرياينة وجنابية الرياينة على ترعه أصفون، فضلا عن دهان البوابات بمنطقه المحاميد باب ترعة دهمش قبلى وحجز ك 3.400 على ترعة المحاميد وسحارة الدايمقراط، كما يُعاد كتابة الرخامات ضمن أعمال السدّة الشتوية بزمام هندسة ري آرمنت التابعة للإدارة العامة لري غرب قنا.

دهان حجز ترعة الشيخية

وأكدت المديرية في بيانها، استمرار أعمال دهانات السدّة الشتوية لحجز الشيخية على ترعة الكلابية، ك 90.500 وبوابات الترع المجاورة «بوابة فم ترعة البراهمة، بوابة فم ترعة قفط الغربية، بوابة قفط الشرقية، وبوابة فم ترعة قفط» هندسة ري قنا الإدارة العامة لري شرق قنا.

وفي سياق آخر، وبناء على توجيهات القيادة السياسية وحرص وزارة الموارد المائية والري في الحفاظ على المجاري المائية ونهر النيل من التعديات، جرى تنفيذ 113 حالة إزالة لمخالفات متنوعة بنطاق الإدارة العامة للموارد المائية والري بشرق قنا هندسة الموارد المائية والري بقنا، والإدارة العامة للموارد المائية والري بغرب قنا، هندسة الموارد المائية والري بنقادة وأرمنت، والإدارة العامة لصرف شمال قنا، هندسة صرف قنا، بمعاونة الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمحافظتي قنا والأقصر.