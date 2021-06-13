«الجيزة» تضع آليات تغطية مصرف ناهية.. والمحافظ يوجه بسرعة تطهير الترع

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الهدف من تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية هو الحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين والارتقاء بالمستوى الحضاري والمعيشي لهم، ومكافحة التلوث المائي من خلال منع وجود تجمعات قمامة بالترع والمصارف داخل المناطق السكنية .

تصريحات المحافظ جاءت خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقده مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور وكرداسة؛ لوضع الرؤية الأولية لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط تغطية مصرف ناهيا بطول 300م، والوقوف على كافة خطوات العمل التنفيذية، ووضع آليات عمل غير تقليدية؛ لضمان عدم وجود معوقات تواجه التنفيذ لما لذلك المشروع من أهمية حيوية في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعد مطلبًا ملحًا للقاطنين بمساره.

وتناول الاجتماع استعراض الوضع الراهن لمصرف ناهيا، والبالغ طوله 4.6كم بداية من الطريق الدائري ببولاق الدكرور وحتي ترعة المريوطية بمدينة كرداسة .

حيث أكد محافظ الجيزة علي ضرورة إعداد الدراسات الهندسية والتصميمات اللازمة والتكلفة المبدئية للمشروع بالتعاون مع المتخصصين في هذا المجال بما يضمن تنفيذ التغطية بأعلى المواصفات والمعايير الفنية التي تتحمل الأعباء المستقبلية وتحقيق عوامل الاستدامة لاستغلالها كمحور مروري بالتوازي مع تطوير المنطقة المحيطة به.

وفي نفس الإطار، وجه المحافظ بضرورة إعداد حصر بعدد السكان المخدومة من مشروع الصرف الصحي بقريتي ناهيا وبرك الخيم ونسب التنفيذ على أرض الواقع لوضعها في الاعتبار أثناء التنفيذ لتتكامل أعمال البنية التحتية بتلك المناطق بالكامل، فضلًا عن وضع رؤية لتطوير المصارف التي يمكن تغطيتها أو تبطينها خلال المرحلة المقبلة لدراسة مدي إمكانية إدراجها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف والذي تنفذه الدولة حالياً وشهد استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين، وساهم في تقليل فاقد الموارد المائية.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة رفع المخلفات نواتج التطهير الواقعة علي جانبي الترع وذلك من خلال التعاون الدوري مع قطاع الموارد المائية والري، مشيرًا إلى أنه لن يسمح باستمرار الوضع الحالي لعدد من الترع والمصارف التي تم رصد تدني لحالتها ومحيطها.

وفي نهاية اللقاء، ثمن محافظ الجيزة التعاون القائم مع وزارتي الإسكان والري، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في تنفيذ مشروعات ذات بعد قومي.

ترأس الاجتماع محافظ الجيزة، وذلك بحضور السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، المهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور وكرداسة، ورؤساء أحياء بولاق الدكرور وكرداسة.